Maltempo in Val Bormida: frana a Murialdo, danneggiato un argine del fiume a Cairo

Nelle ultime ore, la Val Bormida (e l'intero savonese) è stata colpita da intensi temporali, provocando qualche danno, ma senza conseguenze gravi.

A Murialdo, una frana ha interessato la strada comunale che collega le frazioni Altivo e Massimina. Lo smottamento, esteso per circa dieci metri, ha richiesto l’immediata attivazione di misure d’urgenza. “Interverremo subito con provvedimento di somma urgenza per evitare ulteriori danni, soprattutto in vista di possibili nuove piogge”, ha dichiarato il sindaco Michele Franco.

A Cairo Montenotte, il fiume Bormida ha visto crescere il suo livello d’acqua, danneggiando parte dell’argine in prossimità del ponte Italia '61, una struttura che si trova attualmente in fase di manutenzione.

Nonostante questi episodi, il resto della Valle ha retto bene all'ondata di maltempo.