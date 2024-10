Maltempo: forte temporale nel savonese, situazione sotto controllo

AGGIORNAMENTO ORE 11.04: in queste ore il temporale forte, organizzato e stazionario che nella notte ha colpito il levante genovese continua a insistere nell’area tra il savonese e il ponente genovese, in particolare sull’entroterra. Sono caduti 97 mm in un’ora a Campo Ligure e 81, sempre in un’ora, a Rossiglione. Al momento il temporale si sta spostando verso nord est ed è in fase di attenuazione, ma sta per transitare sulla regione il fronte perturbato, in movimento da ovest verso est, che insisterà soprattutto su centro e levante della Liguria. Sono previste nuove precipitazioni anche di forte intensità, specialmente dove si verificheranno convergenze di venti provenienti da direzioni diverse, con maggiore persistenza dei fenomeni e possibili effetti al suolo. Per quanto riguarda gli effetti delle piogge, si segnalano numerosi allagamenti sulla statale 456 del Turchino, uno smottamento di modeste entità a Rossiglione, sulla strada comunale verso la frazione di Canova. Non si registrano persone isolate. Segnalate frane anche sulla viabilità locale di Masone, su cui sono in corso valutazioni. Si segnalano inoltre alcuni alberi caduti o pericolanti, su cui sono in corso verifiche e interventi per rimozione e messa in sicurezza. Seguiranno aggiornamenti a seguito delle nuove uscite modellistiche e verrà emesso un nuovo bollettino.

AGGIORNAMENTO ORE 10.19: ripristinata la viabilità lungo la via Aurelia nel comune di Arenzano.

AGGIORNAMENTO ORE 8.27: a causa delle intense precipitazioni, è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 1 “Via Aurelia” al km 547,500, ad Arenzano. Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione dell'evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile".

AGGIORNAMENTO ORE 8.26: il comunicato della Regione Liguria: "Durante la notte si sono verificati allagamenti localizzati, in particolare sul ponente genovese e in Val Polcevera. Il rio Fegino è esondato in alcuni punti. Sempre nella notte sono state evacuate due famiglie a Rivarolo, nel ponente genovese: le cause non sono legate al maltempo ma a problemi strutturali dell’edificio. In questo momento piogge diffuse e abbondanti sul savonese e ponente genovese, sia sulla costa che sull’entroterra. Sulla A26, precedentemente chiusa a causa di un incidente tra mezzi pesanti, è stata riaperto il transito a una corsia in direzione sud, mentre rimane chiusa in direzione nord. Le precipitazioni sono causate da un temporale forte, organizzato e stazionario che, sorto nella notte sul levante genovese, si è prima spostato verso il ponente, colpendo la Val Polcevera e il savonese, per poi tornare in queste ultime ore sul genovese di ponente e sulla valle Stura, con intensità massime orarie molto forti e conseguente crescita del livello dei torrenti Stura a Campo Ligure e Orba a Tiglieto. A Campo ligure sono caduti 82,4 mm di pioggia in un’ora, a Pontedecimo 66, a Rossiglione 57, con raffiche di vento (scirocco) che sfiorano i 100 km orari. Ancora per alcune ore permangono condizioni favorevoli alla formazione di temporali forti, organizzati e stazionari sul centro della regione. Con l’avvicinarsi del fronte le piogge si faranno più diffuse su tutto il territorio regionale, a partire da ponente. Saranno più intense sul centro-levante, dove potranno verificarsi ancora temporali forti".

AGGIORNAMENTO: il temporale forte, organizzato e stazionario è da circa un'ora sul territorio che va da Arenzano al confine con il Piemonte: sull'ora Campo Ligure è a 90.6 mm, Prai a 77.6mm, Genova Fiorino a 73.4 (tutti i dati sono in aumento).

Di conseguenza, l'idrometro sullo Stura ha superato il primo livello di guardia ed è in ulteriore aumento; prossimo alla prima soglia anche l'Orba a Tiglieto. Il radar mostra le precipitazioni più intense in Valle Stura, mentre la seconda figura mostra la cumulata regionale su 30 giorni: come si vede sul levante ligure sono stati cumulati, in alcune località, oltre 400mm.

La convergenza fra venti caldi e umidi da sud-est (scirocco con raffica a 89 km/h a Fontana Fresca, sopra Sori) e venti più freddi e secchi da nord (tramontana) sta continuando ad alimentare le precipitazioni sul settore centrale della Liguria.

Fino a questo momento, i territori maggiormente interessati sono stati quelli limitrofi alla Valpolcevera, dove sono state misurate le seguenti intensità orarie: - Pontedecimo 66.4 mm- Santuario Monte Gazzo 66.2 mm- Busalla 56.1 mm- Mignanego 44 mm.

Tale tipologia di precipitazione manda in crisi le sedi stradali asfaltate, causando allagamenti in aree depresse come nel caso dei sottopassi, e i bacini più piccoli, che reagiscono repentinamente con possibili esondazioni localizzate, come nel caso del Rio Fegino.

Adesso le precipitazioni più intense sono racchiuse fra Spotorno e Campo Ligure, dove a Prai il pluviometro è arrivato a 39.8 mm.

Nelle prossime ore le precipitazioni riguarderanno tutta la regione, e potranno risultare ancora di forte intensità con carattere di stazionarietà soprattutto sul centro levante.