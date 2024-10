Scomparsa del dottor Ivaldo, dopo quasi un mese sospese le ricerche nei monti del cuneese

Interrotte le ricerche di Nicola Ivaldo, chirurgo ortopedico 64enne residente a Pietra Ligure scomparso sul Monviso.

Di lui non si hanno più notizie dallo scorso 14 settembre, giorno in cui avrebbe dovuto affrontare una via alpinistica per la salita al Monviso. Esperto e preparato, non è mai rientrato da quella gita in montagna.

A nulla sono valse le ricerche scattate il giorno successivo e che hanno visto impegnati vigili del fuoco, squadre di tecnici di soccorso alpino, personale della Guardia di Finanza, coadiuvati da due elicotteri per il sorvolo aereo della zona.

La vettura parcheggiata nella frazione Castello di Pontechianale, l'aggancio di una cella telefonica e l'avvio delle ricerche, interrotte dopo 48 ore per il peggioramento delle condizioni meteo.

Visibilità prossima allo zero e neve sopra i 2000 metri hanno di fatto impedito di continuare le ricerche, che sono ferme ormai da molti giorni. Nulle le speranze di trovarlo ancora vivo e impossibile continuare le ricerche senza avere alcun tipo di riferimento su dove possa trovarsi, in una zona ormai coperta dalla neve.