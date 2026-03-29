Forti odori nell'aria a Pilalunga, le proteste dei residenti. Sindaco: "Le attività proseguono con monitoraggi ambientali. Assicuro il massimo impegno"

Dopo le segnalazioni di miasmi a Valleggia da parte di alcuni cittadini delle zone di via Casetti, via Laccheri e via Torcello il Comune ha attivato un tavolo tecnico con l'Asl, l'Arpal e la Provincia.

Nella zona di Pilalunga, nei pressi del deposito Sarpom, infatti un gruppo di residenti nei mesi scorsi hanno lanciato l'allarme per la presenza di forti odori di idrocarburi nell'aria.

Gli stessi avevano presentato nel dicembre del 2025 un esposto in Procura a Savona interpellando proprio gli enti preposti. Palazzo Nervi aveva invece chiesto un monitoraggio all'azienda.

"L'obiettivo è quello di analizzare congiuntamente le criticità segnalate, condividere dati e informazioni tecniche ed individuare le soluzioni più efficaci per la risoluzione del problema - ha detto il Sindaco Nicola Isetta - Le attività proseguono attraverso monitoraggi ambientali e percettivi, al fine di comprendere a fondo le cause del fenomeno e tutelare la qualità della vita dei cittadini. Su questo assicuro il massimo impegno".