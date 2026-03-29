Pietra Ligure in lutto: addio a Elvina Ravera, volto noto dell’accoglienza turistica locale

Pietra Ligure è in lutto per la scomparsa di Elvina Ravera, venuta a mancare all’età di 59 anni dopo una lunga malattia. Si è spenta nei giorni scorsi presso la Clinica Rossello di Savona, lasciando un profondo dolore nella comunità pietrese.

Il suo nome era strettamente legato al mondo dell’accoglienza turistica locale, insieme a quello del marito Aldo Caldana, scomparso nel 2021. Una famiglia molto conosciuta e stimata, che nel tempo ha rappresentato un punto di riferimento per tanti residenti e visitatori.

Oggi, domenica 29 marzo alle ore 17.30, sarà recitato il Santo Rosario nella Chiesa Parrocchiale N.S. del Soccorso in Pietra Ligure. Nella stessa chiesa si svolgeranno i funerali domani, lunedì 30 marzo, alle ore 15.00.

Elvina lascia i figli Mattia e Aurora Matilde, la mamma Teresa, il fratello Enrico, la cognata Mariateresa, i nipoti Boris, Lorenzo e Christian, oltre a tutti i parenti.