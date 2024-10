“Alassio in rosa per Alessia”: venerdì 11 ottobre appuntamento con l'Apericerca musicale al Retrobottega

Venerdì 11 ottobre dalle ore 18 si svolgerà un nuovo appuntamento con gli Apericerca musicali nell'ambito di “Alassio in rosa per Alessia” , la manifestazione organizzata dal Comune di Alassio, Assessorato al Volontariato e Pari Opportunità, in collaborazione con Airc, Alassio Salute, Associazione Amici di Padre Hermann ODV, Fidapa BPW Distretto Nordovest – Sezione di Alassio, Istituto Giancardi Galilei Aicardi e Gesco per sensibilizzare le donne sul valore fondamentale della prevenzione nella lotta al tumore del seno. La serata dedicata a sostenere la ricerca, in programma presso il locale Retrobottega (via Gramsci, 14), sarà accompagnata dal DJ set di Conte Max.