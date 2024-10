Ad Alassio al via la costruzione del nuovo asilo nido – Sezione Primavera in via Pera

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 351 dello scorso 1° ottobre, è stato compiuto un importante passo avanti verso la costruzione del nuovo asilo nido – Sezione Primavera di Alassio, in via Pera, grazie all'approvazione del progetto esecutivo Fase 2 (comprensivo della Fase 1) dell’Intervento “Realizzazione di nuovo asilo nido – sezione primavera con annessi servizi integrativi”.



Il progetto, finanziato con 636.000 euro dal Ministero dell'Istruzione nell'ambito del PNRR, prenderà avvio nei prossimi mesi, con inizio dei lavori previsto entro il 30 novembre, conclusione entro il 31 dicembre 2025 e collaudo entro il 30 giugno 2026. La struttura sarà dedicata a bambini dai 24 ai 36 mesi e organizzata in sezioni mirate a favorire l’apprendimento, il gioco e la creatività in una fase di transizione tra nido e scuola dell'infanzia. La Sezione Primavera sorgerà sopra il parcheggio interrato di via Pera, vicino alla scuola secondaria di primo grado M.M. Ollandini, integrandosi perfettamente con il complesso scolastico delle scuole medie dal punto di vista architettonico e dei materiali utilizzati.



La costruzione, affidata allo studio Eutecne su incarico della ditta Editel S.p.a. di Nucetto (CN), vincitrice della gara indetta dal Comune di Alassio, è concepita con particolare attenzione alla sostenibilità e all'ambiente, seguendo i principi della bioedilizia. Come l’edificio Ollandini, anch'esso progettato dallo studio Eutecne, la nuova scuola Sezione Primavera sarà costruita interamente in legno, garantendo un ottimo comfort abitativo e alta efficienza energetica. L’edificio sarà un "Near Zero Energy Building", producendo quasi tutta l'energia necessaria grazie a fonti rinnovabili come l’energia solare.



Gli spazi interni, luminosi e accoglienti, avranno ampie vetrate che si affacciano su una terrazza verde, permettendo ai bambini di muoversi liberamente tra interno ed esterno. La progettazione, con colori vivaci e forme ispirate all’archetipo della casa, stimolerà creatività e benessere.



“La Sezione Primavera – sottolinea l'Amministrazione Comunale di Alassio, Assessorati ai Lavori Pubblici e all'Edilizia Scolastica – è un percorso educativo speciale che, oltre a garantire ai bambini tra i due e i tre anni un contesto formativo adeguato, supporta le famiglie che non trovano posto nel nido tradizionale. Il collegamento tra nido e scuola dell’infanzia offerto dalla Sezione Primavera di via Pera rappresenta un’innovazione e un’eccellenza nell’offerta formativa locale, assicurando ai bambini un ambiente su misura e smaltendo le liste d’attesa con nuovi posti disponibili. Il tutto realizzato con avanguardia tecnologica ed eccellenza pedagogica”.