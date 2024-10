Savona, visite oculistiche gratuite per la giornata mondiale della vista con l'Unione Italiana dei Ciechi e degli ipovedenti

La comunicazione dell'Unione italiana ciechi è ipovedenti si basa sul'’importanza della prevenzione per proteggere un bene prezioso come la vista. Nella giornata di giovedì 10 ottobre, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB Italia Onlus) sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica - e che ha Savona gode del patrocinio del Comune e della collaborazione del Lions Club 108 Spotorno Noli - vuole richiamare l’attenzione di istituzioni e cittadini sull’importanza di tutelare, in ogni fase della vita, un bene prezioso come la vista, in particolare sottolineando l’importanza di sottoporsi a controlli periodici per prevenire le malattie oculistiche e la cecità.