Il maltempo manda in tilt i treni, disagi sulla linea Genova-Ventimiglia

Questa mattina, il trasporto ferroviario sulla linea Genova- Ventimiglia ha subito un significativo disagio a causa di guasti ai sistemi di segnalazione, iniziati alle prime luci dell'alba.

I problemi sono stati avviati da un guasto al passaggio a livello di Pietra Ligure, che ha provocato ritardi fin dalle 5:30. Successivamente, altri malfunzionamenti hanno colpito la rete ferroviaria nel nodo di Genova, interessando in particolare le stazioni di Genova Voltri, Genova Sestri Ponente e Genova Sampierdarena.

Secondo quanto riferito da RFI, il guasto ha interessato i sistemi automatici di distanziamento tra Sestri Ponente e il bivio di Castelluccio (Voltri). Questo ha comportato ritardi e cancellazioni, con i treni Intercity e Regionali che hanno subito ritardi fino a 45 minuti.

Le cause di questi disagi sono state attribuite al maltempo, che ha creato problemi ai sensori, portando a una mancanza di automatismi nella gestione della circolazione ferroviaria. RFI ha precisato che, in questi casi, la circolazione non si interrompe, ma subisce un rallentamento, poiché i sistemi automatici vengono sostituiti da prescrizioni manuali per garantire la sicurezza dei passeggeri.

La situazione ha creato frustrazione tra i viaggiatori, costretti ad affrontare attese prolungate e incertezze sugli orari di arrivo e partenza dei treni.