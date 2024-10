Castagnata d'autunno a Loano: due giorni di tradizione e un richiamo alla pace nel mondo

Anche quest’anno, nel rispetto della tradizione, torna la classica castagnata d’autunno organizzata dal Partito Democratico Circolo Loano Boissano, in collaborazione con Anpi e Liguria Eventi.

L’appuntamento è in piazza San Francesco per i giorni 12 e 13 ottobre, dalle ore 15 alle 19 in entrambe le giornate.

L’evento, oltre a celebrare l’autunno con le immancabili castagne, avrà come tema principale un richiamo alla pace nel mondo, sottolineando l'importanza di riflettere su temi di rilevanza globale attraverso momenti di convivialità e incontro.