Ottobre De André, al Teatro Ambra va in scena il Gran Concerto per don Gallo

Sabato 12 ottobre terzo appuntamento ad Albenga con Ottobre De André.

Alle 17 sul palco del Teatro Ambra grande musica e tanta nostalgia, tema questo caratterizzante l’edizione 2024 della riuscitissima manifestazione dei Fieui di caruggi.

Apriranno gli of New Trolls, eredi del più importante gruppo musicale rock progressivo italiano. Fra le loro opere si trovano alcune pietre miliari come il celebre Concerto grosso. A oltre cinquant'anni dalla nascita della band si riuniscono ad Albenga per Ottobre De André due pilastri e fondatori, Nico Di Palo, tastiera e voce, e Gianni Belleno, batteria e voce, protagonisti dei più appassionati viaggi musicali. Quella carezza della sera, Signore io sono Irish, Una miniera, Aldebaran sono nei ricordi e nel cuore di tutti noi. Con loro alla chitarra Claudio Cinquegrana, che ha avuto l’onore di suonare l'originale chitarra Esteve di Faber in occasione della consegna del Premio Fabrizio De André, Nando Corradini basso e voce e Stefano Genti tastiera, flauto e voce. Sarà anche un modo per ricordare un grande e indimenticabile amico di Ottobre De André: Vittorio De Scalzi.

Il momento romantico sarà assicurato da Eugenio Zambelli, in arte Dino, idolo delle ragazzine negli anni ’60 ’70. Indimenticabili i suoi successi: Te lo leggo negli occhi, Chi più di me, Il sole è di tutti, Gli occhi miei, La tua immagine. La sua storia musicale continua fino ai giorni nostri: la voce e la personalità non sono cambiate e Dino rimane sempre un fuoriclasse. Sarà accompagnato dalla chitarra di Marco Bonino (Mal, Camaleonti, Rettore, Nuovi Angeli).

Infine l’incredibile energia della Rino Gaetano Band fondata da Anna Gaetano (sorella di Rino) nel 1999 con le canzoni di un cantante ormai entrato nel mito. I musicisti che la compongono sono Alessandro, nipote di Rino, (voce e chitarra acustica), Ivan Almadori (voce e chitarra acustica), Marco Rovinelli (batteria), Fabio Fraschini (basso), Michele Amadori (tastiere e cori), Alberto Lombardi (chitarra elettrica e cori). Un’unica grande Famiglia che s’impegna per restituire un po’ del Rino che avremmo sempre voluto vedere sul palco e che, attraverso il Rino Gaetano Day, non perde occasione di schierarsi, ogni anno, dalla parte di chi lotta per la solidarietà, la ricerca scientifica, la tutela dei bambini, l’ambiente, i diritti degli animali.