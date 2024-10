Verso le regionali. Il candidato dell'UDC Tezel incontra gli elettori di Savona Città

Ieri sera (9 ottobre, ndr) il candidato alle prossime elezioni regionali nonché capolista per la circoscrizione di Savona per l’UDC, Luigi Tezel, ha incontrato i simpatizzanti del partito di Savona città nella suggestiva cornice della vecchia darsena, accompagnato dal Commissario Regionale Umberto Calcagno e dal vicecommissario Rosario Merenda, insieme ai candidati savonesi Yuri Briosci ed Enrica Aimo.

L'incontro si è svolto in un clima di entusiasmo e confronto, affrontando numerosi temi di rilevanza per la città della Torretta. Tra i punti principali trattati è emersa una forte richiesta di intervento per la riapertura di Corso Italia, una decisione giudicata scellerata dai presenti, che ha portato a un peggioramento della qualità del traffico, aumentando i tempi di percorrenza e rendendo più complesso l'attraversamento della città, senza apportare benefici significativi per i cittadini savonesi.

Inoltre, si è discusso dell’Aurelia Bis, del potenziamento dei collegamenti con la Val Bormida e della tratta ferroviaria Savona-Torino, temi di fondamentale importanza per migliorare la mobilità nella regione.

La sanità è stata un altro argomento centrale, con il vicesegretario regionale Rosario Merenda, medico di famiglia, che ha evidenziato la necessità di nuove funzioni per le farmacie, una riduzione delle liste di attesa e un'attenzione particolare alla funzionalità completa di tutti gli ospedali della provincia.

Sono state anche presentate proposte da parte dell’ingegner Paolo Forzano riguardo ai parcheggi presso l'ospedale San Paolo, meritevoli di sostegno attraverso un partenariato pubblico-privato che possa garantire progettazione e realizzazione rapida.

La sicurezza urbana, infine, è stata identificata come una questione incandescente, con un aumento della microcriminalità in tutti i quartieri, non solo in piazza del Popolo. Tezel ha illustrato le proposte dell’UDC per riformare la polizia locale, migliorare l'accesso alle banche dati delle forze dell'ordine e promuovere un sistema di previdenza integrativa, insieme alla gestione associata delle pratiche burocratiche.

Per questo motivo, si invita la cittadinanza a votare per l’UDC nelle elezioni del 27-28 ottobre, sottolineando che il partito non era rappresentato in consiglio regionale nelle ultime legislature. Luigi Tezel si impegna a portare con lealtà e passione le idee raccolte sul territorio savonese al tavolo di maggioranza e direttamente a Mario Bucci.