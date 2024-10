Incontro elettorale Bozzano, presenti membri della maggioranza di Albissola: "Sarà in grado Nasuti di tenere le redini di un gruppo con idee cosi variegate?"

" Nella serata di ieri sera si è tenuto presso il Golf Club di Albisola un incontro a sostegno della campagna elettorale di Alessandro Bozzano (lista Vince Liguria a sostegno di Marco Bucci) per le elezioni regionali 2024. A tale incontro hanno partecipato alcuni esponenti della maggioranza che governa il Comune di Albissola Marina (il cui Sindaco è un esponente storico del Pd, Gianluca Nasuti): il Vice Sindaco Luigi Silvestro (ultimamente appoggiato da Forza Italia), il Presidente del Consiglio Comunale Luca Bricco (con la tessera della Lega in tasca) e il consigliere Lara Dellepiane. Non è mancata inoltre la presenza del Consigliere di Minoranza Roberto Giallombardo che, fondato un nuovo gruppo consigliare dopo aver abbandonato “Albissola Tradizione e Futuro”, non ha mai mancato di manifestare la sua vicinanza a Silvestro. Una vicinanza che, nonostante quanto affermato da entrambi durante la recente campagna elettorale per le elezioni comunali, è ormai un dato di fatto " spiega una albissolese.

"Si desume quindi che, in vista delle Regionali, la maggioranza ad Albissola Marina si divida in due grosse “fazioni”: da una parte quella a supporto del centro sinistra e del candidato Orlando e dall’altra quella a supporto del centro destra e del candidato Bucci - conclude una cittadina - Non resta che chiedersi come una maggioranza così eterogenea e mal assortita amministrerà Albissola nei prossimi anni e come si presenteranno alle prossime elezioni comunali. Sarà in grado Nasuti di tenere le redini di un gruppo con idee cosi variegate? Ce lo dirà solo il tempo".