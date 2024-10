Paulaner Oktoberfest Cune in festa con il Luna Park e il Family Day

C’è ancora tempo per approfittare delle proposte e delle promozioni che “Paulaner Oktoberfest Cuneo” offre alle famiglie per questa terza ed ultima settimana di manifestazione, in programma presso l’area del Palazzetto dello Sport di Cuneo (via Aldo Viglione 1 a San Rocco Castagnaretta), fino a domenica 13 ottobre 2024.

Il Luna Park e il Family Day

In primis il Luna Park che con la grande ruota panoramica e le altre venti coinvolgenti giostre si estende per 10.000 mq ed è aperto tutti i giorni fino a domenica 13 ottobre, dalle ore 16.

Grazie al Family day, pensato dall’organizzazione di “Paulaner Oktoberfest Cuneo” per avvicinare le famiglie all’evento, il sabato e la domenica moltissime giostre del Luna Park saranno a metà prezzo dalle 11 alle 13 per tutti; inoltre, la domenica, le famiglie che prenoteranno il pranzo nel padiglione principale avranno un carnet di 21 biglietti a metà prezzo, allungando così l’orario di divertimento fino a metà pomeriggio e il pasto sarà gratuito per il primo bambino prenotato (4-14 anni), ogni due adulti presenti.

Gli appuntamenti in programma

Il fine settimana prevede diversi momenti dedicati alle famiglie, tra cui baby dance, area bimbi con animazione e Mago Trinchetto, ma anche performance ed iniziative dedicate a tutti.

Sabato 12 ottobre a partire dalle ore 14, l’area garden sarà animata con la baby dance per poi, alle 16, lasciare il posto allo spettacolo dell’ASD Cuneo Pole Academy, seguita da dj set con Radio Piemonte Sound e, dalle 23, Dj Reghe. Nel padiglione principale, invece, prima i Kuni Kumpel poi, dalle 23, i Settesotto faranno scatenare gli ospiti dell’ultimo sabato sera della manifestazione.

Dalle 19 a mezzanotte, all’ingresso dell’area Oktoberfest, si terrà l’iniziativa “Un soffio ti può salvare la vita”, in cui, grazie alla presenza del doppio ambulatorio infermieristico mobile “Specchio Bus” e di personale medico volontario, i Carabinieri insieme ai volontari di Fondazione Specchio dei tempi-La Stampa, in collaborazione con Federfarma, sensibilizzeranno i presenti sui rischi della guida in stato di ebbrezza, invitandoli ai test di prevenzione. Un equipaggio del nucleo radiomobile dell’Arma parteciperà all’attività esclusivamente in chiave preventiva. L’alcool test potrà essere eseguito in modo autonoma con il test monouso oppure, per chi lo desidera, sarà possibile effettuare l’etilotest all’interno dello “Specchio Bus” con l’aiuto di personale sanitario.

Domenica 13 ottobre, a celebrare l’ultima domenica di “Paulaner Oktoberfest Cuneo 2024”, nell’area garden ci saranno, dalle 14, l’intrattenimento per famiglie di Mago Trinchetto e, dalle 16, le esibizioni della Palcoscenico Performing Arts, seguite da Dj Toni, mentre i Kuni Kumpel inviteranno agli ultimi prosit, prima della chiusura ufficiale dell’evento con Dj Alessandro Schiffer.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti è possibile visitare il sito www.oktoberfestcuneo.it