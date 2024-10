Patto per le infrastrutture, il PD di Savona: "Le istituzioni non devono essere tirate in ballo per fini elettorali"

"Caro Bucci, cari amministratori di centrodestra: le istituzioni sono di tutti! Troviamo a dir poco discutibile l'ambiguità con la quale un'iniziativa di propaganda elettorale a favore di Bucci, alla presenza del vicepremier Tajani, del ministro Zangrillo e di alcuni amministratori di centrodestra, si sia svolta in una sede istituzionale come la sala del consiglio provinciale e sia stata presentata quasi come un accordo tra istituzioni e non tra politici (che in quanto tali sono liberi di prendere la posizione che preferiscono)". Lo afferma, attraverso una nota stampa, la Segreteria provinciale del Partito Democratico di Savona.

"È perfettamente legittimo che gli amministratori, se lo ritengono, si impegnino in campagna elettorale e firmino documenti a sostegno di uno o dell'altro candidato (fa sorridere, se mai, che il documento parli di infrastrutture dopo i nove anni di nulla cosmico su questo tema da parte del governo regionale di destra, che è stato capace per il nostro territorio di proporre soltanto il trasferimento del rigassificatore) - proseguono dalla segreteria dem - Ma le istituzioni che pro tempore ciascuno si trova ad amministrare sono di tutti i cittadini e non devono essere tirate in ballo per fini elettorali. Purtroppo questo è il senso delle istituzioni che ha la destra. Per loro essere al governo di un ente significa comandare, significa farne ciò che vogliono. Anche per questo occorre voltare pagina e dare un governo diverso alla nostra Regione".