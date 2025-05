Carcare, Mirri difende l’assessore Grenno: "Nessuna incompatibilità, se la minoranza è convinta presenti una mozione di sfiducia"

Si accende il dibattito politico a Carcare, con un acceso botta e risposta tra il sindaco Rodolfo Mirri e l’opposizione, che ha presentato un’interpellanza chiedendo le dimissioni dell’assessore ai Lavori Pubblici, Valentina Grenno.

"Mi sembra che abbiano le idee poco chiare – afferma Mirri –. Prima parlano di 'interpellanza urgente', poi nel testo definiscono la richiesta come 'interrogazione al sindaco e alla giunta comunale', per concludere con 'si formula interrogazione a risposta scritta con richiesta di discussione in Assemblea Consiliare'. Danno l’impressione di non saper nemmeno distinguere tra interpellanza e interrogazione".

Il sindaco ribadisce la correttezza, sia formale sia sostanziale, dell’operato dell’amministrazione: "Tutta la documentazione richiesta è stata regolarmente fornita alla minoranza. La segretaria comunale, che rappresenta lo Stato all'interno del Comune, ha verificato l’eventuale incompatibilità dell’assessore Grenno, accertando che non sussistono motivi per sollevare alcuna questione". Poi l’invito diretto all’opposizione: "Io non levo le deleghe a nessuno. Se sono davvero convinti delle loro ragioni, abbiano il coraggio di presentare una mozione di sfiducia in Consiglio comunale".

"Ho grande stima per l’assessore Grenno. È competente, lavora con serietà ed è stata eletta democraticamente dai cittadini, ottenendo oltre 170 preferenze personali», aggiunge Mirri. Infine, una stoccata al consigliere di opposizione De Vecchi: "Da circa otto mesi non partecipa né ai Consigli comunali né alle commissioni, ma trova il tempo per le conferenze stampa".