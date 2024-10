Il ministro Zangrillo a Savona: "In Liguria un polo di formazione della Pubblica Amministrazione"

Augura a Marco Bucci di vincere e lancia la proposta di costituire, sotto la sua presidenza in Regione, un polo di formazione per la Pubblica Amministrazione. Il ministro Paolo Zangrillo è stato oggi a Savona, nella sala consiglio di Palazzo Nervi, per la firma del patto sulle infrastrutture.

Con Bucci futuro presidente si augura di "avviare insieme a lui l'iter per aprire un polo formativo della Pubblica amministrazione in Liguria, dedicato ai dipendenti della Pubblica Amministrazione".

La realizzazione di poli formativi dedicati è prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dli 2023 "Costituzione di nuovi poli formativi territoriali della Scuola nazionale dell'amministrazione" alcuni dei quali già aperti.

I poli formativi nascono lo lo sviluppo di competenze trasversali e tecnico-specialistiche, del personale e agevolare il dialogo degli enti locali tra loro e con le amministrazioni centrali, attraverso un linguaggio comune tra pubbliche amministrazioni.

Zangrillo ha poi fatto un passaggio sulla continuità politica in Regione con Marco Bucci. "Garantire continuità politica significa fare accadere le cose – ha detto - le cose complesse richiedono soluzioni complesse e tempi lunghi. Auguro che alla e a prime due legislature di centrodestra ne segua un'altra per dare continuità".