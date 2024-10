Celle, tutto pronto per il raduno degli alpini del levante savonese

Tutto pronto per il raduno degli alpini del levante savonese a Celle Ligure.



Domani, 13 ottobre dalle 14.30 il pomeriggio inizierà con l'ammassamento dalla Galleria Crocetta con l'iscrizione e i gagliardetti.



Alle 15.30 spazio all'alzabandiera sul pennello e all'inizio della sfilata per le vie del centro storico. Alle 16.30 ritorno della sfilata in Piazza Arecco e concerto della Fanfara Monte Beigua.



Alle 17.00 Santa Messa nella chiesa di Nostra Signora della Consolazione in suffragio degli alpini e degli amici "andati avanti".



Alle 18.00 concerto dei cori A.N.A., cori sezione Savona sempre nella chiesa di N.S. Signora della Consolazione.



Alle ore 19.00 verra ammainata la bandiera e verrà offerto un rinfresco nella Bocciofila cellese.