Cairo, visita dei 5 Stelle con la candidata Stefania Scarone e il senatore Luca Pirondini al Ppi

Insieme alla candidata regionale Stefania Scarone (M5S) ieri pomeriggio il senatore Luca Pirondini ha visitato prima il Punto di primo intervento di Cairo Montenotte e poi ha incontrato cittadini e comitati della zona. Presenti anche gli altri candidati 5 Stelle.

"Dalle valli e l’entroterra, arriva chiaro lo sforzo che fanno gli abitanti per mantenere in vita i presidi e i servizi fondamentali per contrastare lo spopolamento. Uno sforzo che il centrodestra ha totalmente ignorato e che ora i cittadini hanno la possibilità di mettere a terra, mandando a casa il sistema Toti responsabile del declino", afferma il senatore Pirondini.

"Grazie alla visita al Punto di primo intervento di Cairo Montenotte e all’incontro con i comitati e le associazioni, abbiamo potuto parlare ancora una volta delle note criticità della Sanità valbormidese e delle problematiche ambientali che insistono sul territorio e per le quali la destra regionale non ha mai avanzato proposte che tenessero conto delle istanze dei valbormidesi – affermano i candidati consiglieri alle prossime elezioni regionali del M5S per la provincia di Savona -. L’amministrazione di centrodestra, anzi, ha smantellato la sanità pubblica a favore di un sistema privatistico che mette al primo posto gli interessi di chi mira essenzialmente al profitto. La Sanità pubblica – concludono - deve tornare ad essere il fulcro del sistema sanitario, rispettando l’art.32 della Costituzione”.