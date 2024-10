Casa-Museo di Pertini a Stella, Bruzzone e Foscolo (Lega): "Ristrutturata dal centrodestra in Regione, Orlando fa solo ‘bla bla bla’"

"Abbiamo preso atto che l’onorevole del Pd Andrea Orlando è andato a fare visita alla Casa Museo del Presidente Sandro Pertini a Stella e questo ci fa molto piacere. Avremmo avuto altresì piacere se Orlando avesse speso una parola di ringraziamento a chi ha politicamente voluto la ristrutturazione della Casa di Sandro Pertini e la creazione del Museo. Ossia la maggioranza di centrodestra che, dopo anni di assenza dei governi regionali di centrosinistra e delle giunte targate Burlando, come primo atto ha adottato un provvedimento speciale per rilanciare l'immagine e la storia di Sandro Pertini nel suo paese natale alle spalle di Savona. Anche questa volta, caro Orlando, le tue sono state parole circondate da una grande dimenticanza: altri hanno infatti voluto e creato quel luogo dove ti sei recato per rendere omaggio al presidente Pertini, mentre voi, quando eravate al governo, questi temi li avete completamente tralasciati. Voi siete quelli dei ‘bla bla bla’. Noi siamo quelli del fare”.



Lo hanno dichiarato il deputato ligure Francesco Bruzzone e la candidata alle elezioni regionali Sara Foscolo (Lega).