Elezioni regionali. Lessi (Pd): "Gestione delle emergenze: continuare a investire su prevenzione"

"Continuare a investire sulla prevenzione e gestione delle emergenze climatiche e naturali, in particolare alluvioni e dissesti idrogeologici, che colpiscono frequentemente la Liguria, potenziando il ruolo della Protezione Civile e investendo nel recupero e cura dell’entroterra".

Aurora Lessi, candidata del Partito Democratico per il Savonese alle prossime elezioni regionali del 27 e 28 ottobre, interviene così su un tema sempre più attuale nella nostra regione.

"Per quanto riguarda l'adattamento ai cambiamenti climatici - continua - è necessario promuovere politiche di adattamento ai rischi climatici e realizzare infrastrutture che proteggano beni e persone, includendo interventi per la sostenibilità del sistema produttivo locale".

"Programmare una vera mappatura delle falde acquifere e sostegno ad interventi di riuso e raccolta dell’acqua" è poi un'altra linea d'azione promossa dalla candidata.

Che aggiunge: "Programmazione di obiettivi in collaborazione con realtà internazionali come Fondazione Cima, istituti di ricerca, università e realtà del territorio per utilizzare in maniera efficiente, strategica e strutturale le risorse sul territorio".