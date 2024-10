Regionali 2024, Invernizzi (FdI): “Favorire il turismo circolare unendo maggiormente costa ed entroterra”

«Esperienze da vivere tutto l’anno unendo le bellezze della costa con quelle dell’entroterra. Rilanciando il turismo ligure». E’ uno degli obiettivi di Rocco Invernizzi, candidato consigliere in Regione per Fratelli d’Italia a sostegno del presidente Marco Bucci.

«Valorizzare progetti e condividerli con più soggetti, enti, associazioni, Comuni – dice Invernizzi – è il passo decisivo per offrire ai turisti della costa la possibilità di esplorare le nostre vallate attraverso esperienze uniche. Sarà la Regione a fare da guida creando la necessaria sinergia tra operatori turistici e strutture ricettive, con l’obiettivo di valorizzare le bellezze del territorio e creare anche interessanti opportunità di lavoro. E’ necessario quindi creare le condizioni ideali per favorire il cosiddetto turismo circolare tra il mare e l’entroterra con escursioni, laboratori e degustazioni e con un servizio di trasporto dedicato dalla costa alla collina. La mia presenza in Regione, frutto anche delle mie esperienze ad Alassio – prosegue nel suo intervento Invernizzi – contribuirà, con l’aiuto di tutti e nel dibattito dei tavoli tecnici, ad offrire una selezione di esperienze per iniziative di ampio respiro affinché possano essere l’inizio di un percorso ideale per destagionalizzare il turismo ligure, evidenziando la bellezza dell’entroterra ligure oltre a quelle della costa».

I capisaldi di questa nuova programmazione sono già contenuti nelle linee guida del candidato presidente Bucci: supporto ai territori nella creazione di DMO (Destination Management Organization), sostegno ai territori per valorizzare in modo coordinato le eccellenze locali, sviluppo di un turismo sostenibile tutto l’anno, realizzazione di piani di marketing regionali che guidino gli sforzi del territorio, la creazione di un Destination Management System ligure e ampliare il patto per lo sviluppo strategico del Turismo. Per Rocco Invernizzi, candidato consigliere in Regione per Fratelli d’Italia dunque «unire costa e entroterra rappresenta una grande opportunità non solo per il rilancio turistico, ma anche per la crescita economica e sociale del territorio. Si potranno integrare le offerte e attrarre un pubblico più ampio di turisti non solo dai tradizionali bacini come Piemonte e Lombardia, ma anche dal centro e Nord Europa. Un processo di indubbio valore perché dimostreremo che la Liguria offre molto più del solo mare. L’impegno da parte mia sarà concreto e sostenuto con forza per concretizzare idee e progetti per offrire nuove opportunità al turista e portarlo, inoltrandosi solo per pochi chilometri, alla scoperta di quegli angoli nascosti del nostro straordinario entroterra».