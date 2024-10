La biblioteca di Alassio riapre al pubblico

Tutto pronto per la ripresa delle attività della biblioteca di Alassio, che, a partire da mercoledì 16 ottobre, riapre all’utenza. In queste due settimane di chiusura, ogni anno, si portano a termine alcune operazioni importanti, quali la spolveratura dei libri e degli scaffali, il riordino degli ambienti, l’inventariazione delle risorse e altre procedure che ne migliorano la fruizione da parte degli utenti.

La biblioteca ha chiuso i primi nove mesi del 2024 con incrementi a doppia cifra sia per la frequenza (+12%) che per i prestiti (+10%), avviandosi a chiudere l’anno con esiti assai positivi.

"Puntualmente, dopo i lavori interni,” sottolinea l'amministrazione comunale, Assessorato alla Cultura, “la Biblioteca torna ad erogare i suoi servizi ai cittadini. L’Amministrazione è sempre attenta affinché si mantengano standard qualitativi alti. Per questo fine, non risparmiamo impegno e collaborazione. È anche per questo che abbiamo assegnato una delega specifica che permette una gestione ordinata e rapida, soprattutto nell’affrontare le criticità che si possono presentare lungo il percorso. I dati sono estremamente positivi e questo è veramente un ottimo risultato. Dopo la collaborazione con la Biblioteca per la rassegna estiva, inizia ora una fase progettuale che punta al rilancio di altri servizi al pubblico. Incontri con l’Autore, presentazioni librarie, corsi, cinema e altre idee sono in fase di lavorazione".

La biblioteca, fino al 30 novembre, invita tutti i cittadini a partecipare al sondaggio reperibile all’indirizzo https://it.sentobib.eu/7494 per la valutazione dei suoi servizi. Partecipare è anonimo, gratuito e si può anche vincere un viaggio. Sempre più centro nevralgico dei servizi culturali della Città di Alassio, riapre da mercoledì 16 ottobre con l’orario invernale, dal martedì al sabato, 10-18. Altre informazioni al 0182648078 o biblioteca@comune.alassio.sv.it.