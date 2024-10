Savona, riprendono i lavori sulla frana di via alla Strà chiusa dall'alluvione del 2019

Il sospiro di sollievo lo tireranno solo alla fine, quando vedranno che lavori saranno finiti. Perché gli abitanti di via alla Strà aspettano il completamento dell'intervento di ripristino dello smottamento che ha tagliato in due la strada ormai da anni.

Da alcuni giorni i cantieri sono stati riaperti per completare quella parte di intervento che permetterà di riaprire il passaggio alle auto dei tanti residenti della zona che hanno bisogno di quel collegamento per andare sul posto di lavoro in val Bormida, evitando di fare il giro da Savona.