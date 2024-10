Andora a tutto beach volley, successo per lo Sprint Beach Camp

8 squadre di livello nazionale, 10 campi, 100 giocatori e 20 tecnici. Sono i numeri della versione autunnale del più grande camp di allenamento di beach volley, lo Spring Beach Camp che si è svolto sul litorale di Andora.

“Un camp di allenamento straordinario che ha riunito le maggiori squadre del nord Italia, Novara, Torino, Milano e Cuneo facendo spettacolo con un piccolo torneo finale maschile e femminile, su quattro campi - ha dichiarato l’assessore allo Sport Ilario Simonetta - Ringrazio i bagni marini per la grande collaborazione e Alessio Marri per aver scelto Andora. Con lui stiamo lavorando per ospitare sempre ad ottobre una giornata di campionato di beach volley. Prosegue il nostro ottobre a tutto sport: in questo fine settimana, Andora ha ospitato anche l’importante Trofeo delle Farfalle dedicato al pattinaggio artistico e la manifestazione di vela Oktober Cup. A fine mese ci sarà anche una competizione di E-Enduro sui nostri sentieri”.

Il bilancio del camp è davvero positivo. Hanno partecipato ben otto società tra le più importanti tra Lombardia e Piemonte capeggiate da Cus Torino, Mba Milano e Beach Volley Novara che si sono allenate nei campi allestiti tra i Bagni Europa e i Bagni Holiday : più di 100 corsisti amatori e appassionati che si sono goduti anche gli ultimi spiragli di sole prima dell'avvio della stagione di beach volley indoor invernale. Grande la collaborazione degli stabilimenti marini capeggiati dal presidente dell’Associazione Massimo Galleano che ha subito aperto le porte al primo grande evento di beach volley ad Andora, realizzato in co-organizzazione tra Comune di Andora e Riviera Beach Volley. Ci sono tutte le premesse di ampliamento per gli eventi futuri.

"Siamo orgogliosi e onorati di aver fatto tappa su Andora - spiega il presidente RBV Alessio Marri - chiudiamo proprio qui un'annata incredibile che ha visto oltre 50 campi montati in tutto il savonese e quasi 2000 beachers tra tutti gli eventi federali organizzati".