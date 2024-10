Varazze, crolla un muraglione di contenimento in via Argonauti: strada bloccata (FOTO)

Crolla un muraglione di contenimento a Varazze e via Argonauti risulta completamente bloccata.

E' successo questo pomeriggio nella strada a levante del comune varazzino.

Il muro insieme ad una parte di un giardino del condominio sovrastante a causa delle violente precipitazioni è crollato e sul posto sarebbero presenti i vigili del fuoco per cercare di ripristinare l'area.

"Si sono verificate alcune criticità in via Don minzoni e Via cavour con alllagamenti ai Piani d'Invrea. Fortunatamente i rii hanno retto" il commento del sindaco Luigi Pierfederici.