Dissesto idrogeologico, Rinaldi (Vince Liguria): “Si migliorino gli interventi sul territorio”

"Leggendo i quotidiani e guardando i vari telegiornali, tutti i giorni veniamo a conoscenza di situazioni di pericolo generate da alluvioni, frane, ecc. causate da eventi piovosi di forte intensità. Tutti parlano di fenomeni generati dal surriscaldamento del nostro pianeta a seguito del massiccio inquinamento generato dalle lavorazioni e attività umane. Sicuramente questa sarà una delle cause scatenanti di simili avvenimenti ma, guardando il nostro territorio, non si può non osservare come l'acqua che cade con tale intensità non abbia adeguate vie di scorrimento".

Lo dice la candidata consigliere valbormidese di "Vince Liguria" a sostegno della candidatura di Bucci a presidente della Regione, Lorenza Rinaldi, aggiungendo: "Venendo più nel dettaglio si può osservare come tutte le condutture di scarico delle acque meteoriche siano sottodimensionate e purtroppo quasi sempre non adeguatamente manutenzionate e pulite. I corsi d'acqua secondari quali rii e torrenti sono coperti e quasi nascosti da una vegetazione che sempre con più forza, causa l'abbandono totale delle lavorazioni agricole, si sta impadronendo del territorio. I fiumi principali, nel mio Comune il fiume Bormida, sono ormai diventati una boscaglia, con piante che in alcuni tratti hanno raggiunto dimensioni considerevoli e che in caso di alluvioni potrebbero sicuramente creare situazioni di pericolo per la stabilità dei ponti".

"Credo fermamente che sia necessario mettere in atto una politica di prevenzione fornendo ai comuni risorse adeguate per mantenere in condizioni di pulizia e conservazione ottimali i vari corsi d'acqua - afferma - e la mia convinzione personale è che, alla resa dei conti, la prevenzione oltre ad evitare sofferenze fisiche e morali alle persone loro malgrado coinvolte si traduca in minor costo per le casse dello Stato. Garantisco il mio massimo interessamento e determinazione nel sostenere una politica di prevenzione mirata a contrastare il degrado idrogeologico del territorio" chiosa la candidata.