Politiche abitative ed edilizia, Tezel (UDC): "Il fabbisogno di prime abitazioni è altissimo, serve una risposta concreta e tempestiva"

In vista delle prossime elezioni regionali, l’UDC della provincia di Savona, con il candidato Luigi Tezel, intende affrontare con urgenza le problematiche legate alle politiche abitative e all’edilizia, temi cruciali per il territorio.

"Il fabbisogno di prime case a livello provinciale è altissimo e richiede una risposta concreta e tempestiva. È essenziale sviluppare un piano di edilizia residenziale pubblica mirato, rinnovando la missione di ARTE Savona, non solo per gestire le manutenzioni esistenti, ma anche per avviare nuovi progetti abitativi che possano soddisfare le necessità delle famiglie savonesi. In questo contesto, è fondamentale affrontare la crescita della diffusione degli alloggi turistici, che, sebbene promuovano il turismo, penalizzano chi cerca una soluzione abitativa stabile", commenta Tezel.

"Per questo, proponiamo un nuovo piano per l’edilizia convenzionata, che preveda prezzi accessibili per i giovani e le famiglie, per garantire a tutti l'accesso a una casa dignitosa. Continueremo sulla via della rigenerazione urbana, un processo che non solo migliora la qualità della vita nei nostri centri abitati, ma crea anche opportunità di sviluppo e occupazione".

"È necessario che la Regione sostenga i piccoli comuni, spesso in difficoltà nel far fronte alle spese per un nuovo piano urbanistico comunale. Una pianificazione efficace contribuirà ad incentivare gli investimenti privati sul territorio provinciale e a sostenere l’occupazione nel settore edile. Dopo le difficoltà riscontrate con il “superbonus 110%”, è ora di ripensare le strategie per l’edilizia, non solo residenziale, ma anche per nuove strutture turistiche. Dobbiamo puntare al recupero del patrimonio architettonico del nostro entroterra, trasformando le sfide in opportunità per il futuro", conclude Tezel.