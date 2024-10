Giovani talenti alla “Mozart” di Savona: venerdì 18 novembre arriva il pianista Marcello Rolff

Per una volta la formula “a grande richiesta” non è abusata. Dopo il debutto, lo scorso anno, a “I pomeriggi della Mozart” organizzati dall'Associazione Mozart Savona torna Marcello Rolff. E lo hanno richiesto davvero in tanti.

Nell'ambito l'ottava stagione della rassegna ecco in programma il concerto di uno straordinario e giovane talento.

Venerdì 18 novembre, alle ore 17,30, protagonista sarà dunque Marcello Rolff al pianoforte. Sarà un recital dedicato alle musiche di Clementi, Bach-Busoni e Busoni

Il concerto, ad ingresso gratuito, si svolgerà presso la Sala Stella Maris di piazza Pippo Rebagliati a Savona (zona porto).

Il pomeriggio è organizzato in collaborazione con l'associazione Allegro con Moto di Savona. L'Associazione Mozart Savona ringrazia per il sostegno la Fondazione De Mari, il Banco di Credito Cooperativo Pianfei e Rocca de' Baldi, e le Assiocurazioni Brignolo-Allianz.

Il protagonista

Marcello Rolff è nato a Genova il 31 agosto del 2005. Cresciuto in una famiglia di musicisti e appassionati di musica, si avvicina allo studio del pianoforte da giovanissimo, all’età di 6 anni, dimostrando fin da subito una spiccata attitudine e sensibilità artistica. In giovane età è allievo del M° Gianluca Tarli presso la scuola “Cesare Marchini” di Genova e, successivamente, fino all’età di 14 anni è seguito nei suoi studi pianistici dalla M° Silvia Derchi e dal M° Roberto Logli. Attualmente è studente del M° Vincenzo Balzani e della M° Xing Chang nell’ambito dell’Associazione “Piano Friends” di Milano. Frequenta il quarto anno del Liceo Musicale “S. Pertini” di Genova, sotto la guida del M° Andrea Visconti. Nel luglio 2021 partecipa alla Masterclass del M° Giuseppe Andaloro.