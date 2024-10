Anche in provincia di Savona modifiche alla viabilità in occasione del 71° Rallye Sanremo e del 39° Sanremo Storico

In vista delle imminenti competizioni automobilistiche "71° Rallye Sanremo" e "39° Sanremo Storico", che si terranno dal 18 al 20 ottobre 2024, sono state disposte importanti misure per garantire la sicurezza del traffico e la regolarità dell'evento. Il giorno 19 ottobre 2024, il tratto della Strada Provinciale 13, dal Passaggio del Cesio verso l’abitato di Testico, nella Provincia di Savona, sarà chiuso alla circolazione veicolare dalle ore 7:00 alle ore 23:00.

L'ordinanza è stata emessa in seguito alla richiesta dell'Automobile Club Ponente Ligure e prevede la sospensione temporanea della circolazione per consentire il regolare svolgimento delle gare. Nel corso della giornata, sono previsti quattro passaggi: due riservati alle auto moderne e due alle auto storiche. Le chiusure delle strade si suddivideranno in fasce orarie: dalle 7:00 alle 12:00, dalle 13:50 alle 19:00 e dalle 20:30 alle 23:00.

Le competizioni attraverseranno principalmente il territorio della Provincia di Imperia, ma toccheranno anche la Provincia di Savona durante la giornata del 19 ottobre. Le chiusure riguarderanno esclusivamente le aree del percorso di gara, ma sarà possibile consentire il transito di veicoli in caso di necessità durante gli intervalli tra i passaggi.

La Prefettura, la Provincia di Savona e i Comandi di Polizia Stradale hanno collaborato per definire le misure necessarie alla sicurezza, richiedendo che l'organizzazione predisponga una segnaletica chiara dei percorsi alternativi e garantisca la presenza di movieri presso le intersezioni stradali chiuse. Sarà vietato l’accesso ai veicoli non autorizzati, e pedoni e veicoli saranno obbligati a fermarsi in prossimità del percorso durante il passaggio delle vetture in gara.

In caso di emergenze, il traffico sarà riaperto temporaneamente per permettere il transito di veicoli di soccorso, Polizia o antincendio.

Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione alle indicazioni fornite, che verranno divulgate anche tramite manifesti e comunicati stampa. I Sindaci dei Comuni coinvolti si occuperanno di dare adeguata pubblicità ai provvedimenti di chiusura del traffico, in coordinamento con la Prefettura.