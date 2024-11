Le gemme nascoste del Mediterraneo: luoghi da scoprire oltre le mete più famose

Esistono luoghi adatti ad essere visitati tutto l’anno, gemme nascoste che sono meno citate dai blog di viaggio e dalle agenzie, ma che sono ugualmente incantevoli come le mete più famose e meritano di essere approfondite.

Scopriremo in questo articolo, le mete più belle del Mediterraneo e cosa vedere in questi luoghi. Partiamo allora subito per questo breve viaggio!

Malta: al centro del “Mare Nostrum”

Iniziamo con una località che è stata nei millenni un crocevia di culture diverse, proprio nel bel mezzo del Mar Mediterraneo. Stiamo parlando della splendida isola di Malta, avvolta dal fascino e dalle leggende.

In riferimento all’isola di Malta sentirete più volte parlare di antiche leggende, di Templari e dei Rosacroce, ordine cavalleresco originario dell’isola.

Malta offre bellezze naturali uniche, come le piccole isole di Gozo e Cumino, con acque cristalline e sabbie bianche, ma anche tanta cultura: qui sono concentrati antichi siti archeologici di tutto rispetto, come il famoso sito di “Gigantia”, dove misteriosi templi di oltre 4000 anni fa, continuano a far discutere per le loro strane dimensioni, più adatte a dei “giganti”, che non a degli esseri umani. (Da qui il nome del sito, appunto).

Sempre per restare in tema cultura, Malta, ex colonia britannica, è anche nota per essere un luogo di turismo internazionale e la sua lingua ufficiale è l’inglese (oltre al maltese).

Proprio per questo qui, si concentrano diverse scuole di lingue, che offrono corsi agli studenti stranieri. Tanti sono i giovani che optano per un’estate a Malta, per una vacanza all’insegna dalla cultura.

Scegliendo una scuola di inglese a St Julian, località a nord dell’isola, come ad esempio quella famosa di sprachcaffe, si può avere accesso a corsi di inglese, ma anche momenti di divertimento in compagnia grazie ai numerosi locali che si concentrano in quell’area e al clima spensierato.

Insomma, Malta è un’isola che regala siti archeologici avvolti nel mistero, spiagge paradisiache e anche momenti culturali con scuole per studenti stranieri e tanti musei da visitare.

La Corsica, fra mare e montagna

La Corsica, a due passi dalla nostra bellissima Sardegna, ne mantiene anche le bellezze naturali, eppure è ancora una terra poco battuta.

L’isola corsa è un mix di mare, boschi e montagne, per una vacanza all’insegna dell’avventura.

Qui è infatti possibile fare trekking o fare una nuotata in bellissimi laghi cristallini nell’entroterra, ma anche tuffarsi in acque limpide su spiagge poco affollate.

La Corsica offre infatti tantissimi chilometri di costa balneabile e anche in alta stagione può diventare un piccolo luogo di relax.

Su quest’isola è poi possibile visitare graziosi borghi, come quello di Corte, di origine medievale e famoso per la sua università. Corte è situato nell’entroterra, ma vi sono anche bellissime cittadine sulla costa, molto animate in estate, come Bastia e Bonifacio.

Quest’ultima ha la peculiarità di essere stata costruita a picco sul mare e dai suoi edifici è possibile godere di una vista sensazionale sul blu del Mediterraneo.

Minorca, la più incontaminata delle Baleari

L’isola è stata dichiarata Riserva della Biosfera dall’UNESCO nel 1993, un riconoscimento che ha permesso di preservare la sua natura rigogliosa.

Minorca è attraversata dal "Camí de Cavalls," un antico sentiero lungo circa 185 km che percorre l’intera costa. Questo sentiero storico, utilizzato un tempo per difendere l’isola dalle incursioni, è oggi molto frequentato da escursionisti, ciclisti e turisti di passaggio.

Minorca ha ritmi più lenti rispetto le altre isole: più tranquilla e meno frequentata, propone però anche centri cittadini più animati in estate, come quelli di Mahón e Ciutadella (“Cittadella” in italiano).

Mahón, situata sulla costa orientale, è la capitale amministrativa e si distingue per il suo porto naturale, uno dei più grandi al mondo. Il centro di Mahón è caratterizzato da edifici coloniali che riflettono il passato britannico dell’isola.

Cittadella è invece un centro storico, molto grazioso da visitare. Qui ci sono diversi locali che preparano piatti tipici e bellissime architetture.

Appena fuori dai centri abitati, la natura fa da padrona e Minorca regala spiagge con calette poco frequentate e raggiungibili solo con percorsi a piedi. Qui l’acqua cristallina e la sabbia bianca riflettono i raggi del sole creando un’atmosfera unica.