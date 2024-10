Il centrosinistra provinciale contro Bucci: "Non rispetta le norme elettorali, presentato esposto all'Agcom"

"Soltanto pochi giorni fa abbiamo assistito indignati all'uso elettorale che si è fatto di un'istituzione come la Provincia di Savona con la firma del cosiddetto "patto dei sindaci", una vera e propria passerella elettorale per Bucci presentata come un'iniziativa istituzionale. Ora ci troviamo ad assistere, in piena campagna elettorale, all'annuncio della presentazione del dossier su Spezia Capitale della Cultura, che verrà con ogni probabilità usato come una nuova passerella elettorale per Bucci e chi lo sostiene".

Ad affermarlo in una nota sono le forze politiche provinciali Azione, Europa Verde, Italia Viva, Partito della Rifondazione Comunista, +Europa, Partito Democratico, Partito Socialista Italiano, Possibile e Sinistra Italiana e dei gruppi consiliari del Comune di Savona Partito democratico, Patto per Savona, Riformiamo Savona e Sinistra per Savona.