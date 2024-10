Regionali. "Uno sguardo verde sulla Val Bormida": a Cairo il dibattito con le candidate di AVS Simonetti e Branca

Il futuro della Val Bormida sotto un'ottica meno frequente nell'immaginario collettivo. Questo sarà il tema al centro della serata di lunedì 21 ottobre nella sala della biblioteca a Cairo Montenotte, a partire dalle ore 21:15, dal titolo "Uno sguarda verde sulla Val Bormida. Problemi ed opportunità per un diverso sviluppo".

Le due candidate consigliere alle prossime regionali del 27 e 28 ottobre della lista di Alleanza Verdi-Sinistra, Simona Simonetti e Maria Gabriella Branca, ne parleranno dialogando con la giornalista, esperta dei progetti europei Erasmus, Stefania Berretta.

"Esiste una valle verde e ricca di evidenze botaniche, faunistiche, paesaggistiche, gastronomiche, geologiche, culturali antiche, praticamente sconosciuta e non abbastanza valorizzata: è la Val Bormida - spiegano -. L'immaginario la descrive come luogo di industrie fumose e incompatibili con l'ambiente, ma L'immaginario la descrive come luogo di industrie fumose e incompatibili con l'ambiente, ma questo non corrisponde totalmente alla realtà".

"Ripensare la vita nelle aree interne che si stanno trasformando e richiamano l'attenzione di giovani coppie ed imprenditori che ne hanno compreso le potenzialità, è un esercizio che va accompagnato all'attenzione degli organi di programmazione territoriale e a scelte politiche coraggiose" continuano.

"Questi saranno i temi della serata in cui verranno presentate le nostre proposte dalle candidate, stimolate dalla curiosità e competenza di una giornalista che ben conosce la Valle" concludono dal partito.