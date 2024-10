Lettera al direttore: "Sulla Sp 29 tra Savona e Altare non vengono pulite le cunette laterali e curato il deflusso delle acque piovane"

Riceviamo e pubblichiamo quanto giunto alla nostra redazione da un lettore:

"Con questa mia vorrei sollecitare tramite il vs. giornale lo stato in cui versa la strada provinciale n. 29 in particolare nel tratto Savona - Altare, che come molti cittadini percorro spesso. Infatti nel tratto suddetto non vengono pulite neppure le cunette laterali e neppure curato il deflusso delle acque piovane. Con conseguente situazione di pericolo per gli utenti in quanto come si può immaginare in molti tratti si formano veri e propri torrenti per centinaia di metri.