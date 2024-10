Salario, salute, diritti, occupazione: il 19 ottobre Cgil e Uil liguri in piazza a Roma

“Il governo impoverisce i servizi pubblici, non

aumenta i salari e privatizza la sanità. Sabato 19 ottobre le categorie del pubblico impiego di Cgil e Uil scenderanno in piazza a Roma per

rivendicare, attraverso una grande mobilitazione, maggiori risorse per

la sanità pubblica, il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro, un

salario dignitoso, salute e sicurezza per tutti gli addetti, lo sblocco

dei fondi, un piano nazionale di assunzioni, la stabilizzazione dei

precari, il diritto alla salute e un freno alle privatizzazioni”.

Lo dicono in una nota congiunta le segreterie di Cgil Liguria e Uil Liguria.

“A queste motivazioni si aggancia anche la battaglia per il contrasto

all’attuazione dell’autonomia differenziata che, anche come Cgil e Uil,

ci ha visti protagonisti nella raccolta firme per il referendum che ne

chiederà l’abrogazione – aggiungono -. Per tutte queste ragioni, le categorie del

pubblico impiego Cgil e Uil hanno deciso di esprimere chiaramente la

propria opposizione alle politiche attuate in questi settori, al fine di

chiedere un cambiamento nell'approccio alla discussione della legge di

bilancio”.

“In solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori del pubblico

impiego e a sostegno dei diritti e dei servizi pubblici – proseguono -, scenderanno a

Roma dalla Liguria anche delegate e delegati provenienti da altri

settori”.

“L’appuntamento è fissato per sabato 19 ottobre 2024 in Piazza del Popolo a Roma con concentramento a partire dalle ore 10”, concludono.