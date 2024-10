Albisola, frana si abbatte sul Sansobbia, isolata la località Casino. Sindaco: "Stiamo lavorando per aprire un varco"

Due frane nel giro di alcune ore ad Ellera con la seconda che si è abbattuta sul torrente Sansobbia ostruendo il passaggio verso la località Casino.

E' stato lanciato l'allarme intorno alle 22.30 nella frazione di Albisola Superiore con i vigili del fuoco della sede di Savona e del distaccamento di Varazze, la protezione civile, il 118, la Croce Verde i carabinieri e il sindaco Maurizio Garbarini che sono giunti prontamente sul posto.

Il cedimento di centinaia di metri cubi sarebbe avvenuto da una vecchia cava in bonifica con il materiale che ha invaso una parte del torrente.

"Stiamo valutando insieme ai vigili del fuoco quali operazioni mettere in atto. Abbiamo una borgata di 5-6 famiglie che sono in questo momento isolate (non si sono verificati danni, nè feriti. ndr) e stiamo procedendo per aprire un varco d'emergenza che consenta di poter arrivare alle case" ha spiegato il primo cittadino albisolese.