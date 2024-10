Branco di lupi a Tovo San Giacomo nella zona di Cà di Giurni (VIDEO)

In seguito alle forti piogge e alle condizioni atmosferiche avverse che hanno recentemente colpito l'entroterra della nostra provincia, un branco di lupi è stato avvistato mentre scendeva a valle, spingendosi fino all’abitato di Tovo San Giacomo, più precisamente nella zona di Cà di Giurni. Un video ha immortalato i lupi aggirarsi sulla strada e vicino al torrente Maremola, con il suo flusso d'acqua riempito dalle precipitazioni intense.

Un altro effetto collaterale del maltempo, che ha spinto ancora una volta - l'avvistamento di lupi in zona era già stato segnalato - questi animali a cercare rifugio e cibo in zone abitate.

Gli esperti hanno ribadito che i lupi, generalmente, non rappresentano un pericolo diretto per l’uomo, purché non siano provocati o messi in difficoltà. Tuttavia, è sempre raccomandabile mantenere la distanza e non tentare di interagire con gli animali selvatici.