Nuova frana sul territorio finalese, chiusa la Sp45 delle Manie in località Selva (FOTO)

Non c'è pace per il territorio della nostra provincia in queste ore dove, terminate le piogge, si cominciano a fare i conti coi terreni saturi dell'acqua che va via via defluendo.

Una nuova frana ha interessato le strade di Finale Ligure, segnatamente la Sp45 che conduce sull'altopiano delle Manie. Lo smottamento, verificatosi intorno alle 19:15 in località Selva, ha coinvolto il muro di sostegno della strada, portando alla chiusura della provinciale stessa.

Sul posto immediato l'intervento di tecnici provinciali e polizia locale a predisporre la chiusura della strada, percorribile da valle solamente fino alla località sopracitata, con una pattuglia del comando finalese in posizione all'imbocco della strada in via Cappa a titolo informativo.

Nelle prossime ore seguiranno nuove valutazioni su come e quando riaprire la viabilità.