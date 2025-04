E' stato lanciato l'allarme poco dopo le 12.00 per un incidente stradale avvenuto in via Turiggia ad Albissola Marina: secondo quanto riferito, un ciclista è stato urtato da un'auto in transito.

Immediato sul posto l'intervento della Croce Oro Mare di Albissola e dell'automedica del 118.

La persona ferita, dopo le prime cure sul posto, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.