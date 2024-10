Albenga avrà il regolamento comunale per i volontari civici: nasce il gruppo "VolontarIO"

Il Comune di Albenga avrà un “Regolamento comunale per la partecipazione dei volontari civici e per la disciplina del registro comunale delle associazioni”. Il gruppo comunale dei volontari civici assumerà la denominazione di “VolontarIO”. La pratica è stata votata unanimemente dal consiglio comunale riunitosi venerdì 18 ottobre.

Con il “Regolamento comunale per la partecipazione dei volontari civici e per la disciplina del registro comunale delle associazioni” il Comune vuole, in primis, istituire il “gruppo comunale dei volontari civici”, cui ogni cittadino può iscriversi e avere, così, la possibilità, anche se non facente parte di alcuna associazione, di aderire a progetti di volontariato e offrire il proprio prezioso contributo a favore della collettività.

Il regolamento avrà, poi, il compito di istituire il registro delle associazioni che operano nell’ambito del territorio comunale in armonia con la normativa nazionale e regionale in tema di enti del Terzo Settore. Lo schema del regolamento, già approvato dalla commissione consiliare, con l’approvazione di ieri sera potrà ora trovare attuazione concreta.

La pratica è stata relazionata da Monica Tomatis, consigliere delegata al volontariato.