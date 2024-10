"Sanzioni contro Israele. Stato terrorista": il corteo pro Palestina a Savona (FOTO)

"La situazione nella striscia di Gaza, dopo un anno di assedio totale da parte dell’esercito israeliano e bombardamenti costanti, ha raggiunto un livello di barbarie umana mai visto nell’attuale secolo: più di 40.000 morti; 100.000 feriti. 2 milioni di persone costrette a vivere in tende senza un rifugio sicuro; centinaia di migliaia di bambini che non sanno più cosa significhi giocare o andare a scuola; donne che partoriscono e allattano in condizioni igienico-sanitarie inimmaginabili; malati e feriti che non ricevono le adeguate cure a causa del blocco che Israele impone agli aiuti umanitari e ai farmaci, con enormi sofferenze e l’aumento delle morti a dismisura. Questa è la striscia di Gaza oggi, un luogo dove è morta qualsiasi umanità - dicono gli organizzatori - Ma la ferocia dell’esercito israeliano non si è fermata a Gaza: negli ultimi mesi anche in Cisgiordania è aumentato il numero di raid e attacchi, sia da parte dei militari che dei coloni armati. Per non parlare dell’escalation in Libano dell’ultimo periodo. Una situazione estremamente preoccupante per l’ormai assenza totale di Diritti Umani in quei territori ma anche per uno scenario internazionale sempre più rivolto alla cultura della guerra e della distruzione".