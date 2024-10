Villanova D'Albenga, al Salone dei Fiori la certificazione di originalità delle moto d'epoca

D'epoca ma luccicanti e tenute alla perfezione come se fossero nuove. Si sono svolte a Villanova d'Albenga, nei pressi del Salone dei Fiori, le operazioni di certificazione di originalità delle moto d'epoca.

Organizzata dalla sede villanovese di Ruote d'epoca (presidente Augusto Zerbone) per conto dell'A.S.I. (auto e moto storiche italiane), 35 veicoli a due ruote provenienti dal centro nord d'Italia si sono presentate per essere esaminate dal presidente della Commissione Tecnica Stefano Antoniazzi.

"Questa non è una gara a premi- ha detto Antoniazzi - è una certificazione che stabilisce che la moto storica è dotata dei pezzi originali. La certificazione costituisce una grande soddisfazione per il proprietari, sarebbe come avere un'opera d'arte di grande valore.>>