Pronto Soccorso del San Paolo, scattano gli allarmi: evacuate le persone in sala d'attesa

Immediatamente è stata attivata la procedura del protocollo di sicurezza prevista in questi casi. Le persone in sala d'attesa sono state fatte uscire ed è scattata la chiusura delle porte di accesso.

L'emergenza ha fatto sì che i pazienti in arrivo fossero portati al Pronto Soccorso del Santa Corona. Dopo poche ore, accertate le cause del falso allarme, la situazione è tornata alla normalità.

"L'attivazione dell'allarme è stato dovuta a della polvere che ha sollecitato i sensori - spiega l''Asl2 - e le persone in sala d'attesa sono state fatte uscire in via precauzionale. Non ci sono state ripercussioni sull'attività del Pronto soccorso e nemmeno sui pazienti".