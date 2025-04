Nuova passeggiata di levante a Varazze, controlli dei carabinieri e della polizia nel cantiere (FOTO)

Non é passata inosservata questa mattina la nutrita presenza di carabinieri e polizia all'interno del cantiere per il restyling del fronte mare di levante a Varazze.

Le forze dell'ordine infatti intorno alle 10.00 erano nella zona del molo dove sono in corso le lavorazioni per il rifacimento della passeggiata.

I controlli sarebbe stati di routine come spesso avviene nei cantieri. Carabinieri e polizia non hanno comunque acquisito atti in Comune. Il cantiere prosegue e non si sono verificati sospensioni all'attività .