Al via il nuovo anno accademico di Unitre Loano: ecco tutti i corsi e le attività

E' in programma sabato 26 ottobre l'inaugurazione dell'anno accademico 2024/2025 di Unitre Loano. La giornata prenderà il via alle 9 presso la parrocchia di San Giovanni Battista, dove verrà officiata una messa in ricordo dei soci defunti.

Alle 15 presso la sala consiliare di Palazzo Doria, dopo il saluto delle autorità, verranno presentati corsi, docenti ed eventi in programma durante l'anno accademico.

Tra i corsi in programma quest'anno figurano: finanza, storia del teatro lingua spagnola (base e intermedio), cucina, letteratura italiana, musica e parole, canto corale, informatica, storia dell'architettura, lingua latina, “Creiamo insieme”, lingua francese (intermedio), cultura musicale, laboratorio artistico, lingua inglese (intermedio e avanzato), “Luci, immagini, colori”, “Messaggi di benessere”, “Movimento e salute”, storia dell'arte, filosofia, ecologia. Tra le attività anche: qi gong, scultura, chitarra, educazione floreale, espressione corporea, canto solista, laboratorio artistico e francese di base. Non mancheranno poi seminari e conferenze.

Tutte le aule sono ubicate presso la sede di via Stella 36, al secondo piano, eccetto l'aula Kur che si trova a Palazzo Kursaal.

Le iscrizioni possono essere presentate presso la sede dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 16.30. All’atto di una nuova iscrizione è necessario presentare il proprio documento di identità e il codice fiscale. Chi rinnova un’iscrizione deve invece produrre solo la tessera associativa Unitre Loano. La quota di iscrizione è fissata in 40 euro.

A seguire concerto da camera a cura del soprano Kateryna Makhnyk e del duo Gianni Gollo (flauto) e Paola Arecco (pianoforte).

Unitre Loano ha sede in via Stella 36. Per informazioni è possibile contattare il numero 375.54.45.818 o inviare una mail a info@unitreloano.it o visitare il sito www.uniterloano.it.