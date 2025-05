"Settimana dell'infanzia", sabato 24 maggio in Darsena il concerto della "Babilonia Ethnic Band"

Tutto pronto per il concerto della "Babilonia Ethnic Band".

L'evento gratuito si svolgerà sabato 24 maggio in Piazza Calabresi nella Darsena di Savona alle 21. Ospiti Dna Musica Savona.

Il concerto si inserisce all'interno della XVII edizione della Settimana dell'Infanzia che ha visto l'associazione "Cresc.I" in prima linea per organizzare diverse iniziative.

Ieri si è svolto l'evento sportivo per i bambini "Sport in Piazza" in Piazza Sisto IV e Via Manzoni con l'Asd Basket Savona 17100 e l'Unione Sportiva Dilettantistica Legino 1910.

Oggi alle 16.30 nella Sala Rossa del Comune di Savona spazio al convegno "INClownconvegno" sulla clownterapia nei reparti di Pediatria con interventi del clownterapeuta con i bambini ospedalizzati a breve e lunga degenza. Interverranno il vicesindaco Elisa Di Padova, il primario del reparto di Pediatria dell'Istituto Gaslini di Savona Alberto Gaiero e Carlo Mantero, presidente dell'associazione Cresc.I.

Inseguito verrà illustrato "A cuore aperto": l'esperienza professionale da clowndottori nei reparti pediatrici e presentazione del nuovo corso di formazione con gli attori e clowterapeuti: Elio Berti, Daniela Liaci, Fabrizio Santoro e Luisa Vassallo del gruppo Inquadroclown di Savona; "Punti di vista e punti di contatto": dalla corsia un'esperienza di integrazione tra Clownterapia e progetto psicopedagogico con Nomei Gennarucci educatrice di Progetto Città nel Reparto di Pediatria Savona e Gaia Guastamacchia, psicologa clinica consulente del Reparto di Pediatria Savona; "Il potere terapeutico della gioia" con Piero Germini, psicologo, docente di tecniche di comunicazione, scrittore.

Domenica 25 maggio dalle 9 alle 18.30 in Piazza Calabresi si svolgerà il raduno delle auto storiche. I bambini potranno votare la loro auto preferita che sarà premiata a fine giornata. Tra tutti coloro che avranno partecipato al voto saranno estratti alcuni nomi e assegnati dei giocattoli in premio. "Un'occasione divertente per sentirsi protagonisti...e magari portare a casa una sorpresa" dicono dalla Cresc.I. Alle 17.00 si svolgerà lo spettacolo di "Ago il Mago".