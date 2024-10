Savona: laboratori, workshop e proiezioni per la prima edizione del festival "Abitare Poeticamente"

Savona ospiterà la prima edizione del festival "Abitare Poeticamente". L'evento, a cura di Après la nuit APS, si terrà dal 24-30 ottobre.

"Abitare poeticamente un mondo miserabile è molto difficile, ma è fattibile." Questa riflessione di Christian Bobin riassume il cuore del festival, un evento che invita la comunità a esplorare come si possa rendere il quotidiano un atto di bellezza e significato. In un periodo in cui la crisi ambientale e sociale sembra invadere le nostre vite, questo festival si pone l’obiettivo di promuovere una riflessione profonda su come possiamo riappropriarci degli spazi pubblici e costruire relazioni significative all'interno delle nostre comunità.

L'evento propone una serie di incontri, laboratori e performance, tutti pensati per stimolare una partecipazione attiva e creativa. Il festival si articola in quattro sezioni tematiche. La prima è Selvatico Urbano, focalizzata su pratiche di sostenibilità ambientale, che invita i partecipanti a connettersi con la natura attraverso laboratori esperienziali. La seconda è In Strada, un invito a riattivare gli spazi urbani, esplorando le potenzialità di trasformazione e di riqualificazione degli ambienti che ci circondano. La terza, Piccola Scuola Politica, offre uno spazio di riflessione che stimola il dialogo tra attivisti e artisti per rinegoziare le modalità di abitare, essere e agire nel mondo contemporaneo. Infine, Memoriae: Un Museo Sentimentale raccoglie memorie personali per riflettere sulla nostra storia collettiva e sulla relazione tra spazi e storie quotidiane.

Il festival offre un palinsesto variegato, che include laboratori, workshop e proiezioni. Tra gli eventi salienti, il laboratorio di memoria "Le campane" si svolgerà giovedì 24 ottobre alle ore 15.00, proponendo un percorso di esplorazione individuale e collettiva per fare emergere il ricordo e trasformarlo in azione. Sempre giovedì, alle ore 19.00, sarà presentata la video installazione "WETLANDS Chapter 3," che esplora l'interconnessione tra paesaggi naturali e urbanizzazione. Il workshop "Idrografie" si terrà venerdì 25 ottobre alle ore 15.00, invitando i partecipanti a riscoprire la relazione con l’acqua e i paesaggi che ci circondano. Sabato 26 ottobre, alle ore 10.00, avrà luogo un "Plant Swap," un momento di scambio gratuito di piante e semi, promuovendo pratiche di giardinaggio sostenibili. Infine, martedì 29 ottobre alle ore 15.30, si svolgerà un laboratorio di riciclo creativo, un'occasione per trasformare abiti inutilizzati in nuovi accessori, come piccolo atto di resistenza al fast fashion.

La forza di "Abitare Poetico" risiede nella sua capacità di attivare la comunità e stimolare legami affettivi e identitari con la città attraverso esperienze condivise. Gli eventi saranno realizzati grazie alla collaborazione di diverse associazioni locali e al contributo attivo dei partecipanti. Ogni evento rappresenta un’opportunità per riflettere su come possiamo abitare poeticamente il nostro mondo, anche in un contesto che spesso sembra avverso. Le esperienze, le memorie e le pratiche condivise durante il festival sono un passo verso un cambiamento dal basso, un invito a ripensare gli spazi e le relazioni che ci circondano.

La rassegna si concluderà mercoledì 30 ottobre con un aperitivo condiviso e un Dj set, creando un momento di festa e celebrazione delle esperienze vissute durante la settimana. Tutti gli eventi sono gratuiti, ma è necessaria la prenotazione per laboratori e workshop, disponibile su Eventbrite. Gli incontri si terranno principalmente presso il centro culturale Selvatico, un luogo che accoglie idee e visioni non addomesticate, contribuendo a creare un ambiente stimolante e aperto alla creatività.