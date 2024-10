UILDM Albenga organizza un pellegrinaggio per il Giubileo delle persone con disabilità

L’Associazione UILDM di Albenga organizza un pellegrinaggio in occasione del Giubileo delle persone con disabilità, che si svolgerà a Roma il 28 e 29 aprile 2025. Questo significativo evento sarà un’opportunità per vivere momenti di spiritualità, condivisione e inclusione. La partenza da Albenga è prevista per il 27 aprile, con rientro il 30 aprile.

Il pellegrinaggio prevede un viaggio di andata e ritorno con autobus privato attrezzato per il trasporto di persone con mobilità ridotta, garantendo così la massima accessibilità per tutti i partecipanti. Per assicurare un soggiorno confortevole, saremo alloggiati in una struttura che offre un servizio di mezza pensione. È disponibile un supplemento di 45 euro per chi desidera una camera singola.

Il costo totale per il pellegrinaggio è di 495 euro. Le iscrizioni sono aperte fino al 20 febbraio 2025 presso la sede della UILDM di Albenga, situata in via Roma. Gli orari di apertura sono il martedì e il venerdì dalle 15:00 alle 17:00, e il sabato mattina su appuntamento.