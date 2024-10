Elezioni e astensionismo, Branca (AVS): "Ogni voto fondamentale per il futuro che vogliamo costruire"

"Nell’ultima settimana della campagna elettorale in Liguria, il tema dominante non può che essere quello dell'astensione, che minaccia di condizionare pesantemente l'esito di un voto fondamentale per l'avvenire della nostra Regione".

Ad affermarlo è la candidata savonese di Alleanza Verdi-Sinistra, Maria Gabriella Branca, sottolineando le evidenze dei numeri. "La temuta bassa affluenza alle urne - rimarca - indica livelli di apatia politica che pregiudicano seriamente il funzionamento effettivo della democrazia: nel corso del tempo, la popolazione ha avvertito un senso di scollamento crescente tra cittadini e istituzioni, unito a un senso di sfiducia sul ruolo espressivo dei partiti. Si deve avere chiaro il quadro di progressiva disaffezione: tra il 2022 (elezioni politiche) e il 2024 (elezioni europee) i voti validi, sul piano regionale, sono diminuiti di 109.460 unità ( 13,61% considerata la diversa platea degli aventi diritto, minore nel caso delle elezioni politiche in ragione della possibilità di espressione di voti all'estero)".

L’astensionismo, quindi, "rischia di diventare il primo partito il cui spettro si palesa fin da subito. Gli italiani che vanno a votare sono sempre meno e la partecipazione elettorale è in declino: le elezioni di secondo ordine, tipicamente le elezioni europee, regionali e locali, sono avvertite come caratterizzate da una minore 'posta in palio', e sono per questo motivo maggiormente a rischio di essere poco partecipate".

"La chiave per determinare il risultato che avremo sotto gli occhi lunedì 28 pomeriggio risiede appunto in quella che sarà stata la capacità di recuperare i voti perduti nella non partecipazione - continua quindi la candidata - tenendo presente l'estrema incertezza dell'esito, stando ai dati delle precedenti consultazioni più ravvicinate nel tempo".

"La democrazia e il principio di partecipazione democratica sono il sistema prezioso ed essenziale che ci garantisce il diritto di partecipare alla formazione del nostro futuro collettivo - sottolinea Branca - Il diritto di voto è una delle imprescindibili pietre miliari della democrazia, perché consente agli individui di avere voce in capitolo nei processi decisionali: esercitando il nostro diritto di voto garantiamo non soltanto che la nostra voce venga ascoltata, ma contribuiamo anche attivamente al più ampio quadro democratico che sostiene principi di uguaglianza, libertà e responsabilità".

La candidata al sostegno di Andrea Orlando presidente ribadisce quindi il concetto secondo cui "ogni voto è importante e fondamentale, perché contribuisce a modellare in ottica collettiva il futuro che vogliamo costruire, salvaguardando i nostri diritti e le nostre libertà individuali e assicurando che i valori fondamentali della democrazia durino per le generazioni a venire".

Questo senza dimenticare "le lotte e le conquiste fatte in passato perché alla cittadinanza venisse garantito il diritto al voto, così come gli straordinari processi elettorali che hanno permesso l’ottenimento dei diritti e delle opportunità che hanno plasmato la società in cui viviamo. Inoltre, non possiamo prescindere dalla necessità di estendere tali diritti a coloro che non ne sono ancora investiti a pieno titolo: la Liguria merita di diventare, citando le parole pronunciate in Piazza Pertini a Savona, sabato 19 ottobre dal candidato alla presidenza Andrea Orlando, una terra ospitale dove trovino posto, dove vengano tutelati e dove siano garantiti, pari diritti e pari opportunità a tutti coloro che non riescono a trovarli altrove" aggiunge.

"Le giovani generazioni chiedono risposte, in sinergia con le generazioni passate che muovono le loro istanze e si uniscono alle loro richieste: l’inversione di rotta è imprescindibile, perché la nostra regione merita a pieno titolo di essere governata da chi crede nel presente e che lavori per il futuro collettivo, facendosi garante dei valori della Costituzione e assicurando l’applicazione dei principi di uguaglianza, libertà e responsabilità, per il miglioramento di un territorio dalle molteplici capacità che diventi, finalmente, la Liguria di tutte e di tutti - conclude - Voltiamo pagina insieme, per costruire il futuro della nostra regione, un voto dopo l’altro".