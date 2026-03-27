Finale, torna il tracciato originale dell'Aurelia, ma è subito polemica. Guzzi: "Scelta di Anas era da evitare preventivamente"

Dopo un’attesa durata circa quattordici mesi, il tratto dell’Aurelia interessato dalla frana a Capo San Donato, a Finale Ligure, torna finalmente alla normalità. Eppure il ripristino del tracciato classico si sta accompagnando da qualche contestazione.

Oltre alle lunghe code registrate in queste giornate di lavori e ritorno del senso unico alternato per consentire l'asfaltatura e la sistemazione della vecchia area cantiere, la critica principale che si è alzata (specialmente sui social) riguarda la nuova segnaletica orizzontale voluta da Anas che impedisce la svolta verso Finalpia per chi esce dal porto e non consente di entrarvi direttamente, fatto salva la svolta alla rotonda del Castelletto, per chi vi giunge da Varigotti.

A farsi portavoce del malcontento è il consigliere di minoranza Andrea Guzzi, secondo cui la decisione di imporre una direzione di fatto obbligatoria verso Varigotti è un errore che si sarebbe dovuto evitare con una concertazione preventiva.

“Lo stupore di molti cittadini e utenti del porto è stato nel vedere che da oggi, uscendo dalla Marina si potrà andare solo verso Varigotti e non più verso Pia - dice in una nota l'esponente di opposizione - Una decisione che immaginiamo provenga da Anas ma che sarebbe stato meglio fosse concertata con il Comune ben prima di questa già tardiva apertura. In questo lungo anno di cantiere non si poteva trovare un modo per evitare questa folle modifica? I nostri concittadini dovranno fare il giro fino a Varigotti per poter andare verso Pia?”

Decisione dell'ente che, secondo Guzzi, non sarebbe un fulmine a ciel sereno. “Sono anni che Anas vuole fare questa azione - ricorda - ma si è sempre riusciti a posticiparla fino all'attuazione del piano particolareggiato del porto. In questo lungo anno di cantiere non si poteva trovare un modo per evitare questa folle modifica? I nostri concittadini e gli utenti del porto dovranno fare il giro fino a Varigotti per poter andare poi verso Pia?”

Perentorio è quindi il sollecito verso la Giunta affinché intervenga immediatamente per correggere la scelta: “Voglio sperare che l'Amministrazione faccia ora quello che avrebbe dovuto fare prima per evitare questo incredibile disagio”.

Dell'argomento parleranno intanto in settimana, una volta conclusi i lavori di rimozione dell'area cantiere e ripristino della carreggiata, l'Amministrazione e i rappresentanti dell'ente gestore della strada.